Morre Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop e influência do funk carioca

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Rapper e DJ pioneiro do hip hop, o americano Afrika Bambaataa morreu esta quinta-feira (09), aos 68 anos, segundo informações obtidas pelo site TMZ. Pessoas próximas ao artista disseram que ele sucumbiu na madrugada, na Pensilvânia, às complicações de um câncer. "Planet Rock", canção que Bambaataa lançou em 1982 com o seu grupo, o Soul Sonic Force, é tida como uma das grandes inspiradoras do estilo sonoro criado por produtores do Rio de Janeiro: o funk.

Batizado de Lance Taylor, Afrika Bambaataa nasceu no Bronx, em Nova York, e se juntou à gangue local Black Spades, ascendendo rapidamente na hierarquia até se tornar o líder. A partir da década de 1970, ele começou a organizar festas, que logo se transformaram em grandes eventos de rua no sul do Bronx. Nessas festas, os DJs começariam a separar trechos rítmicos dos discos e repeti-los em loops, para que os mestres de cerimônia pudessem improvisar rimas por cima — nasciam ali o rap e o movimento hip hop, que não demorariam a se espalhar pelo mundo, como fenômeno cultural.

Bambaataa lançou seu primeiro single em 1980, intitulado "Zulu Nation Throwdown" — uma referência à Universal Zulu Nation, um coletivo artístico para rappers, grafiteiros, B-boys e outras pessoas envolvidas na cultura hip hop com consciência social — e sua música de 1982, "Planet Rock", alcançou o 4º lugar na parada R&B dos EUA. Em 1985, o DJ ajudou a produzir o álbum antiapartheid "Sun City" com vários artistas renomados, incluindo Joey Ramone (dos Ramones), Run DMC, U2 e muitos outros.

Por causa da sensação que "Planet Rock" causou nos bailes funks cariocas, o DJ acabou vindo várias vezes ao Brasil, onde conheceu discípulos como Marcelo D2 (cujo álbum "À procura da batida perfeita", de 2003, é uma homenagem à sua música "Looking for the perfect beat") e Fernanda Abreu (que o convidou para uma participação na sua música "Tambor"), além de ter participado do Rock in Rio em 2011, em show no Palco Sunset com Paula LIma e Boss Ac.

Perto do fim de sua vida, Afrika Bambaataa enfrentou diversos problemas legais após ser acusado por vários homens de abuso sexual nas décadas de 1980 e 1990. Ele foi obrigado a pagar uma indenização em 2025 a um homem que o acusava de tráfico sexual na década de 1990, depois que um juiz proferiu uma sentença à revelia por ele não ter comparecido ao tribunal.

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