Luto Morre Alex Moreira, fundador do trio Bossacucanova Produtor era casado com a cantora Cris Delanno e venceu Prêmio da Música Brasileira em 2015

O músico e produtor Alex Moreira morreu nesse sábado, 21 de outubro. A morte foi comunicada pela família, que não informou a causa do falecimento.

Vencedor do Prêmio da Música Brasileira em 2015 e indicado duas vezes ao Grammy Latino, Moreira foi produtor de vários nomes da MPB e um dos fundadores do trio carioca Bossacucanova.

O grupo musical foi criado em 1997 por Moreira, Márcio Menescal e Marcelinho da Lua com a premissa de combinar a Bossa Nova tradicional com a música eletrônica.

Moreira era casado com a cantora Cris Delanno, que também participava de apresentações do Bossacucanova.

A família do músico marcou uma cerimônia de despedida para segunda-feira no Cemitério Vertical Memorial do Carmo.

