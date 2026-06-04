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LUTO Morre Alfredo Bertini, colunista da Folha de Pernambuco e idealizador do Cine PE Economista e gestor cultural não resistiu ao procedimento de transplante de fígado, nesta quinta-feira (4)

Faleceu na noite desta quinta-feira (6) o economista e idealizador do Cine PE Alfredo Bertini. Bertini estava na Paraíba para a realização de um transplante de fígado, mas não resistiu após uma intervenção cirúrgica realizada na quarta (5).

Ele já havia passado pelo mesmo procedimento no último domingo (31), mas houve rejeição do órgão e foi necessária a realização de retirada do anterior para colocar o novo fígado.

De acordo com informações do seu filho, Vítor Bertini, ele foi chamado pela Central de Transplantes e estava como o primeiro da lista na fila de transplantes.

"Foi uma cirurgia muito difícil, de quase dez horas. Mas teve sucesso. No dia seguinte, ele começou a ter complicações, pois o fígado não estava em pleno funcionamento nas primeiras horas", relatou. Vitor explicou que, com isso, o seu nome foi colocado na listagem nacional de transplantes.

Horas depois, surgiu um novo fígado e foi necessário realizar um segundo procedimento para colocar esse novo na quarta-feira (3). "Estávamos muito felizes, pois os primeiros sinais é de que estava indo tudo bem, mas tiveram algumas complicações na manhã de hoje", explicou.

Velório

Segundo a organização do Festival Cine PE, o velório de Alfredo Bertini, falecido aos 65 anos nesta quinta-feira (4), no Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), da Rede D'Or, na Paraíba, será realizado nesta sexta-feira (5), das 10h às 14h, na Sede Social do Sport Club do Recife.

A cerimônia de cremação acontecerá às 16h, no Memorial Guararapes

Nota de pesar

Em nota, a equipe do Festival Cine PE ressaltou a característica inquieta, visionária e apaixonada pelo cinema de Alfredo Bertini. O texto ainda garante a continuidade da programação do evento, que segue até domingo, 7 de junho.

"Em respeito à sua trajetória e ao legado que construiu ao longo de três décadas, a programação do CINE/PE segue como ele, amorosamente, planejou. Mais do que nunca, esta edição se transforma em um encontro de celebração da arte, dos realizadores do audiovisual, valores que Alfredo defendeu com paixão até seus últimos dias."

Confira a nota na íntegra

Há 30 anos, um economista inquieto, visionário e apaixonado pela sétima arte decidiu transformar um sonho em realidade. Inspirado pelos grandes festivais de cinema do país, Alfredo Bertini deixou uma trajetória consolidada na vida pública para se dedicar à construção de um projeto que mudaria para sempre a história do audiovisual pernambucano e nacional. Dessa coragem nasceu o CINE/PE, um festival que ajudou a revelar talentos, promover encontros e fortalecer o cinema brasileiro ao longo de três décadas.

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Alfredo Bertini, ocorrido na noite desta quinta-feira (4), na Paraíba, onde realizava tratamento de saúde. Bertini faleceu em decorrência de complicações relacionadas a um transplante de fígado.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com sua esposa, Sandra, seus filhos, Vitor e Patrícia, além da nora, Íris, do genro, Bruno, dos amigos, parceiros de jornada e de toda a comunidade audiovisual, que perde um de seus mais importantes incentivadores. Sua visão, sua generosidade e sua dedicação à cultura deixaram marcas permanentes no nosso cinema.

Em respeito à sua trajetória e ao legado que construiu ao longo de três décadas, a programação do CINE/PE segue como ele, amorosamente, planejou. Mais do que nunca, esta edição se transforma em um encontro de celebração da arte, dos realizadores do audiovisual, valores que Alfredo defendeu com paixão até seus últimos dias.

Hoje, lamentamos sua partida, mas escolhemos também celebrar sua existência. Alfredo Bertini nos presenteou com um espaço de sonhos, de resistência cultural, de formação de público e de valorização do audiovisual brasileiro.

Que esta edição do CINE/PE seja uma grande homenagem à sua memória. Que as salas permaneçam cheias, que os filmes sejam vistos, debatidos e aplaudidos, porque a melhor forma de agradecer por tudo o que Alfredo Bertini construiu é fazer, juntos, uma grande festa do cinema nacional.

Obrigado, Bertini. O cinema brasileiro será para sempre melhor porque você existiu.

Em breve, divulgaremos mais informações sobre as despedidas.

Equipe CINE/PE

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