LUTO Morre Ananda Lewis, ex-VJ da MTV, aos 52 anos Modelo e apresentadora foi diagnosticada com câncer de mama em 2018

A ex-VJ da MTV e modelo Ananda Lewis faleceu aos 52 anos. A informação foi confirmada por Lakshmi Lewis, irmã da apresentadora, em seu perfil no Facebook, nesta quarta-feira (11). "Ela está livre e em seus braços celestiais. Senhor, que a sua alma esteja em paz", escreveu Lakshmi em post acompanhado emojis de corações partidos.

A irmão não deu detalhes sobre a causa da morte, mas Ananda convivia com um câncer de mama desde 2018, quando recebeu o diagnóstico.



À época, a apresentadora, contrariando recomendações médicas, optou por não fazer a mastectomia dupla ou passar por tratamento, o que fez o câncer entrar em metástase.

"Meu plano era eliminar o excesso de toxinas do meu corpo. Eu sinto que meu corpo é inteligente, sei que isso é verdade. Nossos corpos são brilhantemente construídos. Decidi manter meu tumor e tentar expulsá-lo do meu corpo de uma maneira diferente", disse a ex-VJ no ano passado.

Ananda foi VJ na MTV americana entre 1997 e 2001 e comandou programas clássicos da emissora, como "Total request live" e "Hot zone".

