Morre Angus Cloud, de 'Euphoria', aos 25 anos; ator havia perdido o pai há uma semana

O ator Angus Cloud, que faz parte do elenco de "Euphoria" com o personagem Fezco, morreu na casa de sua família nos Estados Unidos. A família do ator confirmou a morte ao "TMZ" . Cloud tinha perdido o pai recentemente.

"É com o coração pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós em tantas caminhos.. Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte pode ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio”, disse a família ao site.

O ator foi uma das sensações nas três primeiras temporadas da série da HBO estrelada por Zendaya.



O ator tinha enterrado o pai há uma semana, de acordo com relato da família publicado pelo TMZ.

Segundo a publicação, o ator de 25 anos estava sofrendo muito com a perda do pai e já lidava com questões de saúde mental abertamente.

O relato diz que Angus e o pai eram melhores amigos. "Semana passada, ele enterrou seu pai e sofreu muito com a perda. O único conforto que temos é que sabemos que Angus está agora junto de seu pai, que foi seu melhor amigo".

A família não revelou abertamente a causa da morte do ator e disse esperar que o mundo lembre dele por seu humor, risada e amor por todos. Além disso, pediram privacidade para processar a perda.

Perfil

A notícia da morte do ator chocou fãs e colegas nas redes sociais. O perfil oficial da série estrelada por Zendaya compartilhou uma homenagem ao ator em suas redes sociais, em post reproduzido pela HBO, emissora responsável pela produção.

"Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud. Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas mais profundas condolências a seus amigos e familiares durante este momento difícil", publicou o perfil da série em post no Instagram.

O últimos post compartilhado por Cloud foi invadido por fãs e famosos prestando homenagens ao ator.

"Descanse em paz", escreveu o rapper Chris Travis. Já Gashi, outro rapper, compartilhou um emoji de coração partido. Cloud tinha uma ligação próxima com o mundo da música, especialmente com a cena do rap.

Abuso de drogas

Recentemente, seu ex-empresário acusou o ator de abuso de drogas. Em abril, Diomi Cordero afirmou que o vício de Angus ficou tão ruim que ele foi forçado a dar Narcan (droga antagonista dos receptores opioides) ao ator e reanimá-lo após um suposto incidente. Ele disse que as lutas relatadas pela estrela não passaram despercebidas por seus colegas, alegando que o criador de Euphoria, Sam Levinson, implorou ao ator para “lutar por sua vida”.

