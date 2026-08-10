A- A+

Luto Morre Anita Nobre, mãe de Dudu Nobre, aos 78 anos "Anita deixa seu amor, sua história e suas lembranças eternizados nos corações de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Descanse em paz", diz a nota do cantor

Anita Nobre, mãe do cantor Dudu Nobre e da ex-porta-bandeira Lucinha Nobre, morreu no domingo, 9, aos 78 anos. A notícia foi comunicada pelo próprio sambista nas redes sociais, em uma mensagem assinada pela família. A causa da morte não foi informada.

"Anita deixa seu amor, sua história e suas lembranças eternizados nos corações de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Descanse em paz", diz a nota.

Na publicação, Dudu recebeu mensagens de solidariedade de artistas como Neguinho da Beija-Flor e Belo. "Meus sentimentos meu sobrinho, Anita era parceira, mulher forte, guerreira… Que Deus conforte o seu coração e de toda família", escreveu Neguinho. "Deus conforte teu coração, querido! Receba meu sincero abraço. Sua mamãe descanse em paz", comentou Belo.

A relação de Anita Nobre com o samba

A ligação de Anita com o samba vem antes do sucesso dos filhos. Ao lado do marido, João Nobre, ela participou da organização de rodas de samba no Rio de Janeiro, especialmente durante a década de 1980. Esses encontros reuniam nomes importantes da música brasileira, como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Nelson Cavaquinho, e ajudaram a fortalecer o gênero na cidade.

Anita também aproveitava o espaço de seu restaurante como ponto de encontro para músicos e sambistas. Foi nesse ambiente que Dudu e Lucinha cresceram, cercados desde cedo por artistas que se tornariam referências do samba carioca, entre eles Arlindo Cruz, Almir Guineto e Zeca Pagodinho.

Para Dudu, a influência da mãe também ajudou a definir sua relação com a música. O cantor já contou em entrevistas que foi Anita quem comprou seu primeiro cavaquinho, ainda durante a infância.

Veja também