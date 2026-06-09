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Morre Anthony Guidera, ator de "O Poderoso Chefão 3" e "Armageddon", aos 65 anos

Ator estava internado desde maio, quando sofreu um ataque cardíaco

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Morre Anthony Guidera, ator de "O Poderoso Chefão 3" e "Armageddon"Morre Anthony Guidera, ator de "O Poderoso Chefão 3" e "Armageddon" - Foto: Reprodução/Instagram (@valarieanderson)

Anthony Guidera, ator conhecido por "O Poderoso Chefão 3" e "Armageddon", morreu no último sábado, 6, em um hospital de Los Angeles. Ele estava internado desde maio, quando sofreu um ataque cardíaco, com sua família optando por desligar os aparelhos de suporte à vida nesta semana.

"É com pesar que anunciamos a morte repentina de nosso amado Anthony", escreveu a esposa de Guidera, Valerie Anderson, em uma postagem no Facebook. "Estamos devastados e tentando respirar pelo impossível, absorvendo cada momento à medida que eles chegam. Por favor, mantenham sua luz eterna em seus corações e nossa família em suas preces."

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Após estrear em "O Poderoso Chefão 3", Guidera atuou ainda em "S.O.S. Malibu", "Star Trek: Deep Space Night", "A Experiência", "A Rocha e Angel". Seu trabalho mais recente foi "L.A. Dicks, em 2005".

Guidera deixa a esposa, Valerie, com quem esteve por 25 anos, e um filho, Nick.

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