Morre Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o "Seu Tuta", fundador da Jovem Pan

Morreu nesta segunda-feira o empresário Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o 'Seu Tuta', aos 93 anos.

Amaral de Carvalho foi fundador da rádio 'Jovem Pan' e, segundo a emissora, estava internado no hospital Sírio Libanês "com a saúde debilitada".

"É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antonio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês com a saúde debilitada. Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários. Antonio Augusto Amaral de Carvalho começou a entrar para a história já nos tempos da TV Record. Seu Tuta imortalizou a frase: 'Ninguém faz sucesso sozinho'", publicou a emissora.