Morre, aos 13 anos, o cantor Arthur Singer, do reality da Record Canta Comigo Teen

Morreu, aos 13 anos, o cantor Arthur Singer, que participou do reality de música Canta Comigo Teen, da Record, em 2021. A notícia da morte foi dada através do perfil oficial no Instagram do jovem, nesta sexta-feira (7).

"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur , aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz , não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento", postou a família.

A causa da morte não foi revelada.

"Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor , tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu. Informações sobre o velório passaremos posteriormente", diz a publicação.

A nota é finalizada com um pedido: "Vivam intensamente, pois nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho".

