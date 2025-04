A- A+

LUTO Morre a cantora Karen Silva, aos 17 anos, vítima de AVC; ela participou do 'The Voice Kids' Jovem foi semifinalista da temporada de 2020 do reality

Morreu na manhã desta quinta-feira (24), aos 17 anos, a cantora Karen Silva, ex-participante do reality "The Voice Kids", vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ).



"Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada", diz a nota oficial publicada nas redes sociais da cantora.

Karen ganhou projeção ao chegar à semifinal da temporada de 2020 do "The Voice Kids". Ela fez parte do time de Carlinhos Brown.





Ao longo da carreira, ela participou de programas da TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo. A jovem tinha cerca de 92,5 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

O velório de Karen começou às 11h30, na Capela 1, do Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. O sepultamento será no mesmo local, às 17h.

Relembre a participação de Karen Silva no "The Voice Kids":





