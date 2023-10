Morre, aos 28 anos, fotógrafa que fez o ensaio da filha de Neymar e Bruna Biancardi

A- A+

Morreu, nesta quinta-feira (26), Ingryd Alves Silvestrone, aos 28 anos. A fotógrafa, que contava com mais de 200 mil seguidores no Instagram, foi responsável pelo ensaio fotográfico de Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi. Ela ganhou destaque depois de registrar as festas de aniversário dos filhos de Tays Reis e Biel, Jottapê e Ryan SP.

Conforme comunicado publicado nas redes sociais, a causa da morte de Ingryd foi um mal súbito. "Estamos em luto! É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Ingryd Alves Silvestrone. Por volta das 5 horas da manhã da data de hoje, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu", iniciou.

Ingryd Alves tinha o sonho de ter seu trabalho visto no mundo inteiro. "Seu sonho era ser reconhecida internacionalmente, transformando vidas por onde passava, e ela conseguiu. Temos certeza que a Ingryd foi muito feliz e amada até o último segundo. Ela mudou nossa vida e mudou várias histórias. Temos certeza que ela continuará cuidando de todos lá em cima, como sempre fez", continuava o comunicado.

A família pediu para aos fãs e seguidores que respeitassem esse momento. "Nesse momento nos resta apenas crer na vontade de Deus. Pedimos apenas respeito pela dor da família e amigos próximos e muita oração para que ela possa descansar em paz", finalizou.

Amigos famosos deixaram mensagens lamentado a partida da profissional. “Descanse em paz”, escreveu Jottapê. “Obrigado pelo que fez enquanto esteve conosco. Sua memória estará para sempre em nossos quadros e corações”, comentou o cantor Ton Carfi. “Eu não tô crendo, não consigo acreditar. Ela fez parte da infância da minha filha inteira”, lembrou Matheus Yurlei.

