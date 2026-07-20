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LUTO Morre, aos 49 anos, o cineasta baiano Ricardo Spencer Diretor e roteirista radicado em São Paulo preparava novo projeto para plataforma de streaming; polícia investiga circunstâncias da morte

O diretor e roteirista baiano Ricardo Spencer morreu nesta segunda-feira (20), aos 49 anos, em São Paulo (SP). A informação foi confirmada por um familiar. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

O cineasta foi encontrado sem vida em um apartamento de aluguel por temporada, na região central da capital paulista. Segundo as primeiras informações, não havia indícios de violência no local. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial, responsável pela investigação.

Natural de Salvador, Spencer havia deixado recentemente o Rio de Janeiro para se estabelecer em São Paulo, onde iniciaria a produção de uma série destinada a uma plataforma de streaming. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido informados detalhes sobre as cerimônias de despedida.

Neto da atriz e diretora Nilda Spencer, uma das figuras mais importantes da história do teatro baiano, Ricardo cresceu em um ambiente marcado pela produção artística. O interesse pelo audiovisual surgiu ainda na infância, impulsionado pelas frequentes visitas a videolocadoras, experiência que despertou sua vocação para o cinema.

Graduado em Artes, aprofundou seus estudos em Estética do Cinema pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos.

Sua carreira começou a ganhar projeção com a direção de videoclipes, assinando trabalhos para artistas como Rita Lee, Pitty, Criolo, Sandy, Emicida, Johnny Hooker, Liniker, Cachorro Grande, Vanguart, a cantora norueguesa Aurora e a banda norte-americana Sebadoh. A produção nessa área lhe rendeu prêmios concedidos pela MTV e pelo Multishow.

Na televisão, integrou durante a última década a equipe de direção da TV Globo, participando de produções como Mister Brau, Shippados, Segunda Chamada, Todas as Mulheres do Mundo, Amor e Sorte, Cine Holliúdy, Vermelho Sangue e da novela Segundo Sol, ambientada na Bahia.

Entre os principais reconhecimentos de sua trajetória está o trabalho em "Segunda Chamada", eleita a melhor série de 2020 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e indicada ao International Emmy Awards de 2021 na categoria de melhor série.

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