A- A+

Canisso, baixista da banda Raimundos, morreu nesta segunda-feira (13), aos 57 anos. A informação foi dada pela filha do músico, via redes sociais, nos stories do Instagram após um pedido de orações feito por ela, ao afirmar que o pai estava sendo encaminhado para um hospital em decorrência de um acidente em casa.



Na sequência, também em seu story, ela trouxe a notícia da sua morte. "Meu pai morreu".





Canisso, cujo nome é José Henrique Campos Pereira, somou mais de três décadas integrante do Raimundos - grupo de rock formado em Brasília no final da década de 1980, sob influência da banda Ramones.



Com hits conhecidos como "Mulher de Fases" e "A Mais Pedida", a banda os Raimundos é marcada por fases e alternância de vocalistas e de integrantes do grupo, inclusive de Canisso, em 2002. Pouco mais de três anos depois, o baixista retornou e se manteve até o falecimento.





Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre velório e sepultamento do baixista.

Veja também

LITERATURA Conheça cinco livros de Kenzaburo Oe, vencedor do prêmio Nobel de Literatura