Morre, aos 59 anos, o influenciador de aviação Lito Sousa
A morte foi confirmada nas redes sociais do piloto de avião
O piloto de avião e influenciador Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º). A informação foi confirmada no perfil oficial dele no Instagram, em post assinado pela esposa dele, Mila Seidl.
Em agosto deste ano, Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons.
Ele já estava lutando contra um câncer de próstata quando recebeu o novo diagnóstico.
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Já em setembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a importação de um medicamento experiemtal, desenvolvido pela Regeneron Pharmaceuticals, para o tratamento da doença.
Ele estava recebendo o medicamento e cuidados paliativos em casa.