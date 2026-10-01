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LUTO

Morre, aos 59 anos, o influenciador de aviação Lito Sousa

A morte foi confirmada nas redes sociais do piloto de avião

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Lito Sousa em vídeo ao lado da esposaLito Sousa em vídeo ao lado da esposa - Foto: YouTube Aviões e Músicas/Reprodução

O piloto de avião e influenciador Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º). A informação foi confirmada no perfil oficial dele no Instagram, em post assinado pela esposa dele, Mila Seidl.

Em agosto deste ano, Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Lito Sousa (@lito)

Ele já estava lutando contra um câncer de próstata quando recebeu o novo diagnóstico. 

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Já em setembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a importação de um medicamento experiemtal, desenvolvido pela Regeneron Pharmaceuticals, para o tratamento da doença. 

Ele estava recebendo o medicamento e cuidados paliativos em casa.

 

 

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