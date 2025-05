Morre, aos 61 anos, ator que interpretou Chucky, o brinquedo assassino

A- A+

Ed Gale, ator americano que interpretou Chucky na franquia Brinquedo Assassino, morreu na terça-feira, 27, aos 61 anos, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, ele estava em um hospital psiquiátrico em Los Angeles e a causa da morte não foi divulgada.

A sobrinha do ator, Kayse Gale prestou homenagem em uma publicação no Facebook. "Ele deixa um legado repleto de ‘iluminação questionável’ e frases de efeito incríveis. O papel favorito de Ed era o de ‘tio divertido’. Sua linguagem do amor era compartilhar seu amor pela indústria do entretenimento e pela magia de Hollywood com suas sobrinhas", escreveu ela.

"Ele riu muito e fará muita falta. Descanse em paz, seu rabugento", concluiu.

Além do papel na série de filmes Brinquedo Assassino, lançados entre 1988 e 1991, Gale interpretou o personagem-título de Howard, o Super-Herói (1986), uma adaptação de George Lucas da histórias da Marvel sobre um pato alienígena. Ele fez participações em mais de 130 filmes, programas de TV e comerciais.

Em 2023, Gale passou a ser investigado pela polícia americana após admitir ter enviado mensagens com conteúdo sexual para menores de idade.

Ele havia sido flagrado pelo grupo de vigilantes Creep Catchers Unit, que tenta encontrar e expor pedófilos na internet a partir de perfis falsos que fingem ser de menores de idade.

Após uma dessas conversas, o grupo confrontou o ator e o denunciou para a polícia. Na época, as autoridades apreenderam celulares de Gale para investigá-lo por "comunicação com menor com a intenção de fazer sexo". Ele não foi preso.



