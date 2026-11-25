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música Morre aos 65 anos Andy Taylor, ex-guitarrista da banda britânica Duran Duran Seus riffs de guitarra, que combinavam rock e funk, impulsionaram os sucessos da banda e ajudaram a definir o característico som da década de 1980

Andy Taylor, ex-guitarrista da banda britânica Duran Duran, morreu aos 65 anos após uma "longa e corajosa batalha contra o câncer de próstata", informou a banda e sua família no Instagram na noite desta quarta-feira (25).

Seus riffs de guitarra, que combinavam rock e funk, impulsionaram os sucessos da banda e ajudaram a definir o característico som da década de 1980.

"Andy morreu em paz em sua casa, cercado pela família, na segunda-feira, 23 de novembro", informaram em um comunicado conjunto.

O Duran Duran é lembrado por músicas como "Girls on Film" e "Rio".

O vocalista Simon Le Bon era o rosto mais conhecido do grupo, mas Taylor contribuiu decisivamente para a criação de um som distinto, que fundia o punk rock com influências da música dançante.

A banda se tornou um dos principais nomes do movimento "New Romantic", no Reino Unido.

Alcançou enorme sucesso nos anos 1980, e sua popularidade nos Estados Unidos foi comparada à da Beatlemania.

A banda vendeu mais de 100 milhões de discos, emplacou 30 singles no Top 40 britânico e 21 sucessos no Top 40 das paradas americanas.

Conhecida sobretudo por sucessos atemporais como "Rio" e "Hungry Like the Wolf", a banda também foi uma das primeiras a aproveitar o surgimento dos videoclipes para construir uma imagem sofisticada e sedutora.

Taylor nasceu em 16 de fevereiro de 1961, no litoral próximo a Newcastle, no nordeste da Inglaterra, e aprendeu a tocar guitarra aos 11 anos.

"Para o mundo, Andy foi um guitarrista brilhante, mas, para nós, foi o marido mais maravilhoso, um pai carinhoso e o avô mais orgulhoso", afirmou sua esposa, Tracey, em uma publicação no Instagram.

"Ele era o alicerce da nossa família. Apesar de todas as experiências incríveis que a música lhe proporcionou, a família sempre esteve em primeiro lugar", acrescentou.

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