Morre, aos 67 anos, o artista visual José Mendes

O artista José Mendes, que desempenhava papel vital na Oficina Francisco Brennand há mais de cinco décadas, morreu de infarto fulminante, aos 67 anos, na noite do último domingo (6). Escultor, oleiro, restaurador e ceramista, ele foi um dos principais colaboradores de Francisco Brennand na modelagem de murais e esculturas de cerâmica desde 1971.

Na Oficina, Mendes continuava a trabalhar em várias etapas da produção das peças de cerâmica, desde a preparação do barro até a queima nos fornos. Além de seu trabalho na oficina, era também o principal responsável pela restauração das peças antigas do acervo do museu e de projetos especiais, como o Parque de Esculturas do Bairro do Recife.

Sobretudo nos últimos anos e décadas de atuação de Brennand, José Mendes foi o principal assistente do artista, que realmente executava a construção das obras com as próprias mãos. Seu trabalho foi fundamental para as artes em Pernambuco e para a Oficina.



"Seu trabalho foi fundamental para as artes em Pernambuco e para a Oficina, que sempre o homenageará com eterna gratidão. Neste momento de pesar, a Oficina Francisco Brennand presta solidariedade à família e aos amigos de José Mendes da Silva (1956-2023)", diz a nota de pesar divulgada pela instituição nesta segunda-feira (7).

