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luto Morre aos 68 anos a atriz francesa Dominique Frot Artista tinha carreira no teatro, cinema e televisão e era conhecida na França por trabalhos como a série 'Soda' e o filme 'Titane'

A atriz francesa Dominique Frot morreu na sexta-feira (7), aos 68 anos, em Paris. A informação foi confirmada neste domingo (9) pela família e pelo agente da artista. Irmã mais nova da também atriz Catherine Frot, Dominique morreu no hospital Tenon, em Paris, em decorrência de uma doença.

A notícia foi anunciada pela própria Catherine Frot e pelo irmão das duas, Jacques Frot, em uma publicação no perfil de Dominique nas redes sociais. “É com muita tristeza que informamos o falecimento de Dominique, ocorrido em 7 de agosto”, dizia a mensagem.

Nascida em 23 de agosto de 1957, em Rochefort, na França, Dominique Frot construiu uma carreira de mais de quatro décadas no teatro, no cinema e na televisão. Formada pelo Conservatório Nacional Superior de Arte Dramática de Paris e pela Escola Normal de Música de Paris, trabalhou no teatro com diretores como Peter Brook, Luc Bondy, Thomas Ostermeier e Robert Wilson.

No cinema, atuou em cerca de 50 filmes de diferentes gêneros, de diretores como Claude Miller, Gérard Oury e Cédric Klapisch, além de "Titane", de Julia Ducournau, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2021. Para o grande público francês, Dominique ficou especialmente conhecida por interpretar a diretora de uma escola na série de comédia "Soda", protagonizada por Kev Adams.

Seu último trabalho no cinema ainda não chegou às telas. Dominique havia participado de "Karma", novo filme dirigido por Guillaume Canet, que tem estreia prevista na França para 21 de outubro.

A irmã Catherine Frot

Nove meses mais velha que Dominique, Catherine Frot, de 69 anos, é uma das atrizes mais conhecidas do cinema francês. Com uma carreira que começou no teatro, ela ganhou destaque em filmes como "O jantar dos malas" ("Le dîner de cons"), de Francis Veber, e "Odeio te amar" ("Un air de famille"), de Cédric Klapisch.

Em 2016, Catherine venceu o César de melhor atriz por sua atuação em "Marguerite", no qual interpreta uma mulher rica e apaixonada por ópera que acredita ter talento para o canto, apesar de cantar terrivelmente mal. Ao todo, ela tem dois prêmios César e 11 indicações. Catherine também esteve no elenco de " O reencontro" ("Sage Femme"), ao lado de Catherine Deneuve, lançado no Brasil em 2017.

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