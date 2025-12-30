A- A+

LUTO Morre aos 71 anos Isiah Whitlock Jr., ator de "The Wire" e "Veep" Neste mês, morte de outro ator da série "The Wire" também foi confirmada

Isiah Whitlock Jr., conhecido por papéis em "The Wire", "Veep" e "Your Honor", teve a morte confirmada nesta terça-feira por seu empresário Brian Liebman. Ao site "Deadline", ele informou que a morte ocorreu devido a uma "breve doença".

O empresário também confirmou a morte em publicação na rede social Instagram, em homenagem ao ator. No comunicado, Liebman afirmou que Whitlock foi “um ator brilhante e uma pessoa ainda melhor” e que “foi muito amado por todos que tiveram o prazer de trabalhar ou conhecê-lo”.



Whitlock era uma figura respeitada no entretenimento, com uma trajetória de mais de três décadas na televisão, cinema e teatro. Ele nasceu em 13 de setembro de 1954, em South Bend, no estado de Indiana, e iniciou sua carreira profissional após formação no American Conservatory Theater, em San Francisco.

A fama internacional veio com o papel do senador corrupto R. Clayton “Clay” Davis na aclamada série The Wire (HBO), exibida de 2002 a 2008. O personagem, lembrado pela entrega singular de falas e sua expressão característica, se tornou um dos ícones da produção.

Após o sucesso em The Wire, Whitlock participou de outros grandes títulos da televisão americana, como a comédia política Veep, em que interpretou o secretário de Defesa George Maddox, e a série Your Honor. Também teve aparições em episódios de franquias consagradas como Law & Order e em séries recentes como The Residence (Netflix).

No cinema, colaborou frequentemente com o diretor Spike Lee, em filmes como 25th Hour, BlacKkKlansman e Da 5 Bloods, além de participações em outras produções populares ao longo de sua carreira.

A morte de Whitlock ocorre pouco depois da de outro colega de elenco de The Wire, o ator James Ransone, que faleceu em circunstâncias trágicas no início deste mês.

Whitlock deixa legado significativo na cultura televisiva e cinematográfica, e seu trabalho deve ser revisitado por fãs e crítica como um dos grandes nomes de sua geração.

