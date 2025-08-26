A- A+

luto Morre, aos 71 anos, o Mestre Damasceno O artista morreu em Belém, Pará, em decorrência de um câncer no pulmão

Nascido como Damasceno Gregório dos Santos, o cantor e compositor paraense morreu, aos 71 anos, nesta terça-feira (26) em Belém. A morte foi confirmada por familiares.

Damasceno foi mestre de Carimbó e criador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra e responsável por mais de 400 composições. Em 2023, Mestre Damasceno teve sua obra declarada como patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará.

O artista foi diagnosticado em junho deste ano com câncer no pulmão em estágio avançado.

Veja também