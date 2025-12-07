A- A+

luto Morre, aos 73 anos, fotógrafo britânico Martin Parr Ele alcançou a fama com uma estética muito reconhecida de primeiros planos, cores saturadas e um toque britânico

O fotógrafo britânico Martin Parr, famoso por suas fotos que retratavam com humor o cotidiano de seus compatriotas, morreu no sábado aos 73 anos, anunciou sua fundação neste domingo (7) em um comunicado.

"É com grande tristeza que anunciamos que Martin Parr (1952-2025) faleceu ontem em sua casa em Bristol", informou a fundação, simultaneamente à Magnum Photos, agência para a qual o fotógrafo trabalhou por muitos anos.

Parr alcançou a fama com uma estética muito reconhecida de primeiros planos, cores saturadas e um toque britânico marcante.

Seus temas preferidos, como o turismo de massa e o consumismo, lhe deram projeção além do mundo dos aficionados pela fotografia.

Sua obra, de caráter quase documental e às vezes tachada de "kitsch", lhe rendeu tantos admiradores quanto detratores.

Nascido em Surrey em 23 de maio de 1952, foi iniciado na fotografia por seu avô, um apaixonado pelo meio.

Em meados da década de 1980, ficou conhecido com a série "Last Resort", dedicada aos turistas de classe média em Brighton. Estas imagens marcaram o rumo de seu trabalho posterior, com o uso do flash mesmo em ambientes externos.

Após uma carreira repleta de obstáculos, tornou-se membro da agência Magnum em 1994, apesar da rejeição inicial de Henri Cartier-Bresson. Mais tarde, dirigiu a agência entre 2013 e 2017.

Veja também