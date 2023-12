Morre, aos 75 anos, o ator britânico Tom Wilkinson, de 'Ou tudo ou nada'

A- A+

Morreu neste sábado (30), aos 75 anos, o ator britânico Tom Wilkinson, conhecido por filmes como "Ou tudo ou nada" (1997), "O Grande Hotel Budapeste" (2014), "Shakespeare apaixonado" (1998) e "O exorcismo de Emily Rose" (2005), entre outros. O artista foi ao Oscar duas vezes, pelo trabalho nos filmes "Entre quatro paredes" (2001) e "Conduta de risco" (2008).

O ator teve morte súbita, em casa, como informaram familiares por meio de comunicado: "É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em casa no dia 30 de dezembro. A família pede privacidade neste momento". Ele deixa a esposa, a atriz Diana Hardcastle, e duas filhas, Alice e Mollie.

Artista premiado

Wilkinson foi laureado com o prêmio BAFTA, em 1997, pela atuação no filme "Ou tudo ou nada" (Full Monty", no original). Neste ano, ele voltou a encarnar o papel do capataz Gerald — do premiado longa-metragem — na série produzida pela Disney, que mostrou a vida dos personagens da produção 26 anos depois. Ao longo da carreira, ele recebeu seis indicações ao BAFTA, considerado o Oscar britânico.

O artista também arrematou um Emmy depois de interpretar o polímata Benjamin Franklin, considerado um dos pais fundadores dos EUA, na minissérie "John Adams" (2008), da HBO Max. Em 2014, ele recebeu outra indicação ao prêmio, pela minissérie "The Kennedys" (2011) — o trabalho, aliás, lhe rendeu um troféu no Globo de Ouro, em 2009.

Papéis variados

Com mais de 130 participações em filmes e produções para TV, Tom Wilkinson se notabilizou pela multiplicidade em cena. Ele costumava ressaltar que se sentia à vontade tanto em dramas de época — como "Razão e sensibilidade" (1995) e "Bela" (2013) — quanto em filmes de ação e comédia, como "Hora do rush" (1998), ao lado de Jackie Chan, e "RocknRolla" (2008), de Guy Ritchie.

Natura de Leeds, na Inglaterra, o artista encontrou sua vocação aos 18 anos, depois de ser convidado para dirigir uma peça. Daí em diante, começou a "fazer algo que sabia fazer", nas palavras dele — e deslanchou, sobretudo após concluir o curso de formação da Royal Academy of Dramatic Art. Fora das telas, Wilkinson era conhecido por manter um perfil reservado. Ele não era lá muito afeito a holofotes, como reforçava, em entrevistas. "Gosto de não ser reconhecido", dizia.

