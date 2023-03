A- A+

LUTO Morre, aos 76 anos, Fernando Filizola, um dos criadores do Quinteto Violado Compositor morreu na noite deste domingo (19), em um hospital de Natal, no Rio Grande do Norte

Fernando Filizola, 76, um dos fundadores do Quinteto Violado, morreu neste domingo (19), em um hospital de Natal (RN), onde estava internado para passar por uma cirurgia do pulmão - de acordo com informações do G1.

Limoeirense, no Agreste pernambucano, Filizola foi autor de "Santana", que em 2020, no decorrer da pandemia, ganhou nova versão produzida pelo Quinteto.





Dudu Alves, um dos integrantes do grupo, lamentou a perda do músico, com postagem em sua rede social. "Partiu, mas fica a sua arte. Amigo e um dos fundadores do Quinteto Violado", escreveu Dudu.



Fernando Filizola - de bermuda - junto ao Quinteto Violado

Na mesma publicação, Dudu postou trechos de "Palavra Acesa", composição de Filizola que integrou a trilha sonora da novela "Renascer" (TV Globo, 1993).

Ainda de acordo com o G1, o velório e enterro de Fernando Filizola acontece nesta segunda-feira (20), em Natal.

