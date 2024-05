A- A+

luto Morre aos 77 anos o romancista americano Paul Auster, autor de "The New York Trilogy" Auster tinha 77 anos e faleceu em sua casa no Brooklyn

Paul Auster, o prolífico escritor americano e autor de "The New York Trilogy", morreu por complicações de um câncer de pulmão, informou o jornal The New York Times, nessa terça-feira.

Auster tinha 77 anos e faleceu em sua casa no Brooklyn, segundo o jornal, que citou a jornalista Jacki Lyden, amiga do romancista.

Com seus olhos encapuzados, ar cheio de alma e aparência de protagonista, Auster era frequentemente descrito como um "superstar literário" em relatos de notícias. O Times Literary Supplement of Britain certa vez o chamou de "um dos escritores mais espetacularmente inventivos da América".

Embora nativo de Nova Jersey, ele se tornou indelevelmente ligado aos ritmos de sua cidade adotiva, que foi uma espécie de personagem em grande parte de seu trabalho - particularmente no Brooklyn, onde se estabeleceu em 1980 em meio às ruas repletas de carvalhos de brownstones no bairro de Park Slope.

À medida que sua reputação crescia, Auster passou a ser visto como um guardião do rico passado literário do Brooklyn, bem como uma inspiração para uma nova geração de romancistas que afluíram ao bairro na década de 1990 e mais tarde.





Sua carreira começou a alçar voo em 1982, com o livro de memórias "A invenção da solidão", uma ruminação assombrosa sobre o relacionamento distante com seu pai recentemente falecido. Seu primeiro romance, "City of glass", foi rejeitado por 17 editoras antes de ser publicado por uma pequena empresa na Califórnia, em 1985.

O livro se tornou a primeira parte de sua obra mais célebre, "The New York Trilogy", três romances mais tarde embalados em um único volume. Foi listado como um dos 25 romances mais significativos de Nova York dos últimos 100 anos, em uma resenha na T, a revista de estilo publicada pelo The New York Times.

