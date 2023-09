A- A+

LUTO Morre, aos 78 anos, Arlindo Moita, cantor pernambucano que participou do "The Voice +" Artista estava internado em hospital do Recife para tratar de um câncer no fígado

O cantor pernambucano Arlindo Moita faleceu, aos 78 anos, na tarde desta segunda-feira (11). Natural de São Lourenço da Mata, o artista participou da edição do ano passado do “The Voice +”, competição musical da TV Globo.

O falecimento de Arlindo foi comunicado em sua página oficial no Instagram. O cantor estava internado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Santo Amaro, na região Central do Recife, para tratar de um câncer no fígado.

Segundo a publicação nas redes sociais, o velório do artista estava previsto para ocorrer às 9h desta terça-feira (12), no Cemitério de Santo Amaro. Já o enterro será às 16h, no mesmo local.



Além de cantor, Arlindo era caminhoneiro aposentado. Nas audições às cegas do “The Voice +”, foi escolhido por todos os jurados do reality, mas acabou optando por fazer parte do time de Fafá de Belém. Depois, em outra fase do programa, mudou para a equipe de Carlinhos Brown.

“Foi a maior realização de minha vida ter participado do programa”, confessou o artista, em entrevista à Folha de Pernambuco, em abril do ano passado. O cantor, que iniciou a carreira aos 12 anos, chegou a acompanhar nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Gneival Lacerda em suas apresentações.

