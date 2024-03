A- A+

Faleceu, no sábado (16), aos 78 anos, o médico psiquiatra, jornalista, cartunista e fundador do jornal Papa-Figo, Manoel Bione.

Nascido em Vicência, Zona da Mata de Pernambuco, ele morou em Timbaúba durante a infância e adolescência, e, aos 15 anos, mudou-se para o Recife.

Bione publicou textos e ilustrações em jornais e revistas de todo o Brasil. Entre eles, Jornal da Semana, Jornal da Cidade, Jornal do Commercio e Diario de Pernambuco, no Recife; Pasquim, Pasquim 21 e Revista Bundas, no Rio de Janeiro; e Mad, em São Paulo. E foi fundador, editor, redator do jornal Papa-Figo, lançado em 1984.

O velório será realizado neste domingo (17), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, das 15h às 18h. Ele deixa a esposa Clélia Barqueta e três filhos, Leon de Amorim Bione, Lucas de Amorim Bione e Lara Barqueta Bione.

Na sua rede social, o também jornalista José Teles fez uma homenagem ao amigo:

“Manoel Bione se foi hoje (sábado, 16). Difícil de acreditar. Foi a pessoa mais de bem com a vida que já conheci. Há 40 ano, ele, eu e Ral lançamos o Papa-Figo. Da última vez em que o vi, no Barbosa, na Mamede Simões, conversamos sobre uma edição especial do Papa, pra marcar as quatro décadas. A história do jornal daria um livro. Marcou época no Recife. Tem muitos episódios hilários. Já contei alguns, Bione foi protagonista de vários....”

Veja também

Irmãos Turnê Caetano e Bethânia: o que esperar dos shows anunciados pelos artistas