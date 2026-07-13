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Morre aos 78 anos Sam Neill, ator de "Jurassic Park" e "O Piano"

Segundo a família, morte foi "repentina e inesperada". Ator passou por tratamento de câncer, que havia tido remissão

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Sam Neill tinha 78 anosSam Neill tinha 78 anos - Foto: Mark Tantrum/Governo da Nova Zelândia/Wikimedia Commons

Morreu nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, o ator Sam Neill, conhecido por seu papel no filme “Jurassic Park”. 

A família do ator neozelandês confirmou a morte por meio de comunicado em redes sociais. 

"É com imensa tristeza que a família de Sam Neill comunica seu falecimento", diz trecho da nota.

Ainda segundo os parentes, a perda de Sam Neill aconteceu de forma “repentina e inesperada”. 

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“Houve o conforto de saber que Sam permaneceu livre do câncer", cita o comunicado em outro trecho. 

Sam Neill disse recentemente que estava recuperado de um câncer após cinco anos de tratamento. A remissão, segundo ele, aconteceu por uma terapia genética para modificar seu sistema imunológico.

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