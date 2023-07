A- A+

Morre, aos 80 anos, a cantora Leny Andrade, referência do jazz e da bossa nova

Morreu nesta segunda-feira (24), aos 80 anos, a cantora Leny Andrade. A artista, que se recuperava de uma pneumonia desde junho, havia sido internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na última semana.

O anúncio da morte de Leny foi feito através de sua página no Instagram. “A diva do jazz brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor”, informou a legenda.

Desde o fim de 2018, a cantora vivia no Retiro dos Artistas. Em junho, ela chegou a ser entubada, mas, após receber alta médica, passou a ser tratada em home care. No último fim de semana, houve uma piora no seu quadro de saúde e ela acabou não resistindo.



Carioca, Leny Andrade participou de programas de calouros em rádios e ganhou uma bolsa de estudos para o Conservatório Brasileiro de Música. Iniciou a carreira ainda na adolescência, cantando em boates, e tornou-se uma referência do jazz e da bossa nova.

Além do Brasil, Levy morou no México, nos Estados Unidos e na Europa. Nas décadas de 1980 e 1990, tornou-se cult em Nova York, cativando artistas como Tony Bennett e Liza Minnelli.

Ao longo da carreira, a artista totalizou 34 álbuns. Entre os destaques, estão títulos como “A sensação” (1961) e “Estamos aí” (1965). Gravou composições de nomes como Tom Jobim, Djavan, Ivan Lins e Roberto Menescal. Em 2022, já debilitada, foi ao estúdio pela última vez, para gravar o samba-canção “Por causa de você”, lançado em 2023, em comemoração aos seus 80 anos.



