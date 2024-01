Morre aos 80 anos ator David Soul, da série 'Starsky & Hutch'

O ator americano David Soul, que interpretou Hutch na série da década de 1970 "Starsky & Hutch - Justiça em Dobro", faleceu na quinta-feira (4), aos 80 anos, informou sua esposa, Helen Snell, nesta sexta.

“David Soul, esposo, pai, avô e irmão muito querido, faleceu ontem depois de uma luta calorosa para continuar vivendo, cercado do amor de sua família”, disse Helen, em um comunicado.

Nascido em Chicago, o ator adquiriu nacionalidade britânica em 2004 e Vivia em Londres.