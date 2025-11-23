A- A+

LUTO Morre, aos 81 anos, o ator alemão Udo Kier, de "O Agente Secreto" e "Bacurau" Em 60 anos de carreira, o ator fez parte de mais de 250 filmes

Morreu, neste domingo (23), aos 81 anos de idade, o ator alemão Udo Kier, de acordo com informação da revista Variety. A notícia foi confirmada pelo companheiro de Kier, o artista visual Delbert McBride. A causa da morte, no entanto, ainda não foi divulgada.

Udo Kier vinha tendo uma maior conexão com o Brasil nos últimos anos. Ele integrou os elencos de “Bacurau” (2019) e “O Agente Secreto” (2025), ambos dirigidos pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.

Ao longo de 60 anos de carreira cinematográfica, Udo Kier participou de mais de 250 filmes, dando vida aos mais diversos personagens, em produções de gêneros variados, seja drama, comédia, terror, suspense, ficção científica e até erótico.

Durante sua longeva carreira, o ator trabalhou em produções de cineastas consagrados, como Wim Wenders ("Um truque de luz", 1995), Quentin Tarantino ("Grindhouse", 2007), Paul Morrissey ("Carne para Frankenstein", 1973; e "Sangue para Drácula", 1974 - ambos os filmes com produção de Andy Wahrol); e Lars von Triers ("Epidemia", 1987; "Medéia", 1988; "Europa”, 1991; "Ondas do destino", 1996; "Dançando no escuro", 2000; "Dogville", 2003; "Manderlay", 2005; "Melancolia", 2011; "Ninfomaníaca: volumes 1 e 2", 2013).

Veja também