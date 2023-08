Morre, aos 81 anos, o obscuro cantor Rodríguez, redescoberto em "Searching for Sugar Man"

A- A+

Morreu, na noite desta terça (8), o cantor estadunidense Sixto Rodríguez – também conhecido apenas como Rodríguez. O obscuro músico de folk estava com 81 anos e, segundo o Detroit News, vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos tempos. A causa da morte não foi informada.



O artista, nascido em Detroit, nos Estados Unidos, teve uma carreira inicial curta. Lançou dois álbuns nos anos 1970 – "Cold fact" (1970) e "Coming from reality" (1971) – mas, sua música não teve reverberação no mercado americano, e ele passou anos no ostracismo. Porém, sua obra ficou muita conhecida na África do Sul e ele tornou-se um mito no país, mesmo sem saber.



Após muitas buscas por seu paradeiro, Rodríguez é redescoberto no documentário "Searching for Sugar Man" ("Procurando por Sugarman"), de 2012, e seu nome ganha notoriedade mundial. O filme foi vencedor do Oscar 2013 como Melhor Documentário.

A família de Rodríguez era de origem trabalhadora. O pai era um imigrante mexicano que chegara aos Estados Unidos em 1920, e a mãe, uma descendente mista de americanos e europeus. Ele foi chamado de "Sixto" por ser o sexto filho da família.



"Sugar Man" é a música mais emblemática da carreira de Rodríguez:

