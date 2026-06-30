Morre aos 82 anos o ator Michael Byrne, conhecido por filmes como "Indiana Jones" e "Harry Potter"
Segundo o The Guardian, Byrne morreu no dia 20 de junho, mas a causa da morte não foi divulgada
Morreu aos 82 anos, o ator britânico Michael Byrne, que ficou conhecido pelo papel do coronel Vogel em "Indiana Jones e a Última Cruzada" e como o bruxo Grindelwald, em "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1".
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A notícia foi dada nesta terça-feira (30) pelo jornal The Guardian, que confirmou a morte do ator ocorrida no dia 20 de junho. A causa não foi informada.
Byrne construiu sua carreira ao participar de filmes e séries de sucesso no mundo todo. Além de "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989), integrou o elenco de "Coração Valente" (1995).
Também ficou marcado pela atuação em "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte I" (2010), ao interpretar o poderoso bruxo ligado ao passado de Alvo Dumbledore.
Nos anos 1980, seus trabalhos na televisão também foram marcantes. Participou de séries britânicas como "Smiley's People" e "Coronation Street", tornando-se um queridinho do público na época.