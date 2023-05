A- A+

Morreu, aos 83 anos, a cantora Tina Turner. A morte foi confirmada na tarde desta quarta-feira (24), por meio da página oficial da artista no Instagram.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta", diz o texto na rede social.



A causa da morte não foi revelada. Em entrevista ao site Sky News, um assessor pessoal da cantora afirmou que ela morreu "após uma longa doença", em em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça.



Cantora, dançarina e atriz, Anna Mae Bullock nasceu nos Estados Unidos em 1939. Adotou o nome artístico de Tina Turner em 1960, ao formar uma dupla com Ilke Turner. Juntos, eles lançaram sucessos como "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" e "Nutbush City Limits", até se separarem em 1976.

Tina seguiu em carreira solo, vendendo mais de 200 milhões de discos em todo o mundo. Ao longo da carreira, ela recebeu 12 prêmios Grammy e, em 1988, entrou para o Guiness Book com o maior show já feito por uma cantora solo.

Dona de uma voz potente e única e um ritmo frenético, Tina Turner, é uma das cantoras de maior sucesso de todos os tempos, tendo sido considerada a rainha do rock n’roll.

Ela também criou um estilo único de se vestir e de se apresentar nos palcos e seu sucesso se estendeu para além da música: Tina passou a lançar moda e também atuou em diversos filmes, como “Tommy (1975)”, “Mad Max Beyond Thunderdome (1985)” e “Last Action Hero” (1993).

Em 1988, mais de 188 mil pessoas estiveram presentes ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para presenciá-la. Esse evento acabou entrando no livro dos recordes como o de maior público para um show de uma artista solo.



Turner se aposentou dos palcos em 2009, após apresentar sua turnê de despedida, “Tina!: 50th Anniversary Tour”.

