Morre aos 86 anos a atriz Samantha Eggar, indicada ao Oscar por "O Colecionador"
Britânica brilhou em "Doutor Dolittle" e em clássicos de terror dos anos 1970 e 1980; filha prestou homenagem nas redes sociais
A atriz britânica Samantha Eggar, indicada ao Oscar por O Colecionador (1965), morreu aos 86 anos em sua casa em Los Angeles.
A morte foi confirmada por sua filha, a também atriz Jenna Stern, que afirmou que a mãe vinha enfrentando uma doença havia cinco anos.
“Minha mãe faleceu na noite de quarta-feira, em paz, cercada pela família. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão e dizendo o quanto era amada”, escreveu Jenna nas redes sociais nesta sexta-feira, ao compartilhar fotos da “longa e fabulosa vida” de Samantha.
Nascida em março de 1939, em Hampstead, no norte de Londres, Samantha Eggar era filha de pai britânico e mãe de origem holandesa e portuguesa. Estudou moda e arte na Thanet School of Art antes de ingressar na Webber Douglas Academy of Dramatic Art, onde se formou atriz.
Seu papel de destaque veio nos anos 1960, ao contracenar com Terence Stamp em O Colecionador, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Eggar também atuou em Walk, Don’t Run (1966) e ao lado de Rex Harrison em Doutor Dolittle (1967).
Nos anos 1970 e 1980, consolidou-se como ícone dos filmes de terror, com participações em títulos como The Dead Are Alive!, The Uncanny e Curtains. Eggar também fez aparições em séries de sucesso, como Star Trek, e permaneceu ativa na TV até o fim da carreira.