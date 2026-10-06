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Famosos Morre, aos 86 anos, Jim Bakker, o televangelista envolvido em um escândalo sexual Bakker tornou-se conhecido nos anos 1980 ao lado de sua primeira esposa, Tammy Faye Messner, graças ao seu programa evangélico "The PTL Club", sigla para "Praise The Lord" (em português, "Louvai o Senhor")

O televangelista americano Jim Bakker, que construiu um império de mídia antes de se ver envolvido em um escândalo sexual e em crimes financeiros, morreu na segunda-feira (5), aos 86 anos, segundo informou sua esposa em um comunicado.

Bakker tornou-se conhecido nos anos 1980 ao lado de sua primeira esposa, Tammy Faye Messner, graças ao seu programa evangélico "The PTL Club", sigla para "Praise The Lord" (em português, "Louvai o Senhor").

Bakker morreu na segunda-feira (5), declarou sua segunda esposa, Lori Bakker, sem especificar a causa da morte, na conta do Instagram do "The Jim Bakker Show", o programa de televisão que eles criaram em 2003.

"É com o coração partido que anuncio que meu amado marido, Jim Bakker, partiu esta noite para a casa de Deus", disse Lori.

"Ele foi um pioneiro da televisão cristã, mas, para mim, era meu marido, meu melhor amigo e o homem ao lado de quem tive a honra de caminhar durante muitas etapas da minha vida e do ministério", afirmou.

O evangelista envolveu-se em um escândalo sexual em 1987, após manter um relacionamento extraconjugal com a secretária de sua igreja.

Em 1989, foi considerado culpado de fraude por desviar parte dos 158 milhões de dólares (787 milhões de reais, na cotação atual) arrecadados com assinaturas de membros para seu complexo hoteleiro na Carolina do Sul.

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