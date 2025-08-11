A- A+

luto Morre, aos 87 anos, Maria Berklian, famosa pelo meme "Tá barato" A influenciadora contava com 800 mil seguidores no Instagram e dois milhões e meio no TikTok

A influenciadora Maria Berklian, apelidada carinhosamente como "A Rainha do Brasil", faleceu aos 87 anos. A notícia foi dada pela revista "Quem", que confirmou com a Igreja Apostólica Armênia do Brasil, da qual ela era membro ativo.

Com dois milhões e meio de seguidores no TikTok, Berklian viralizou quando apareceu em vídeos fazendo compras milionárias em lojas de grife enquanto dizia: "Tá barato", que virou seu bordão.

Durante o ano de 2025, a influenciadora ficou internada com problemas pulmonares como influenza e pneumonia, mas a causa da morte não foi confirmada.

Em nota, a igreja publicou:

A Diocese, o Conselho Representativo,a Diretoria Executiva de São Paulo e a Diretoria Executiva de Osasco da Igreja Apostólica Armênia do Brasil comunicam, com o mais profundo pesar, o falecimento da Senhora Maria Berklian. O velório será realizado hoje, dia 11/08, das 13h às 16h, na Catedral Armênia São Jorge, localizada na Avenida Santos Dumont, 55 - Bom Retiro. A cerimônia religiosa acontecerá às 15h30, logo após o corpo seguirá ao Cemitério Chora Menino. Nossas condolências à família enlutada pela inestimável perda. Que Deus ilumine a alma da Senhora Maria Berklian e dê conforto à família e amigos.



