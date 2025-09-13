S�b, 13 de Setembro

LUTO

Morre, aos 89 anos, o multi-instrumentista, compositor e arranjador Hermeto Pascoal

Hermeto deixa uma obra monumental, reverenciada por músicos de diversas gerações e considerada uma das mais originais da música brasileira e universal

Hermeto Pascoal deixa legado reverenciado por músicos de diversas geraçõesHermeto Pascoal deixa legado reverenciado por músicos de diversas gerações - Foto: Rede Social/Reprodução

Foi comunicada, neste sábado (13), a morte do multi-instrumentista, compositor e arranjador Hermeto Pascoal. O artista faleceu com serenidade, cercado por parentes e companheiros de música, segundo mensagem na rede social do músico.

A família pediu respeito e privacidade neste momento de luto. Informações sobre cerimônias de despedida pública serão divulgadas em breve nos canais oficiais.

Hermeto deixa uma obra monumental, reverenciada por músicos de diversas gerações e considerada uma das mais originais da música brasileira e universal.

“Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva”, diz a nota oficial.

 

