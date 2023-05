Morre, aos 90 anos, o jornalista e escritor Luiz Maranhão Filho; velório acontece neste domingo (21)

A- A+

Morreu aos 90 anos, na tarde desse sábado (20), o advogado, jornalista, radialista e escritor Luiz Maranhão Filho. Segundo a família, ele estava internado há quase dois meses no Hospital Esperança, em Olinda, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).



Em 29 de dezembro de 2022, Luiz Maranhão Filho concedeu entrevista à Rádio Folha FM. Para a apresentadora Patrícia Breda, ele contou um pouco da sua trajetória no jornalismo, em especial na Rádio Universitária. Um bate papo cheio de histórias, que rendeu um podcast (acesse o link abaixo para conferir).



O velório de Luiz Maranhão Filho acontece neste domingo (21), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O sepultamento está previsto para acontecer às 16h.



Foto: Arquivo/Rádio Folha FM

Luiz Beltrão Cavalcanti de Albuquerque Maranhão Filho, nasceu no Recife em 1º de janeiro de 1933. Casado Luzinete Maranhão, teve quatro filhos e netos. Segundo sua sobrinha Flora Maranhão Simões, "o tio foi um grande contribuinte na formação de várias gerações de jornalistas no estado e merece ser homenageado e lembrado por todos.



Luiz Beltrão Cavalcanti de Albuquerque Maranhão Filho, mas conhecido como Luiz Maranhão Filho, nasceu no Recife em 1º.de janeiro de 1933. Jornalista profissional desde 1948 , quando iniciou no Diário de Pernambuco, trabalhou também no Jornal do Commercio (1956), no Diário da Borborema, da Paraíba (1964) e Diário Carioca, do Rio de Janeiro (1965).

Foi um dos responsáveis pela criação do Núcleo de TV e Rádio Universitárias de Pernambuco (UFPE), onde trabalhou de 1970 a 2000. Como radialista, integrou a Radio Tamandaré (PE), Radio Jornal do Commercio (PE), Radio Continental (PE), Radio Universitária - AM e FM (PE).

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda (1975), fez Mestrado em Direito Constitucional (UFPE) em 1978, e Doutorado em Cinema, Rádio e Televisão pela Universidade de São Paulo (USP), em 2002.





Recebeu os prêmios Roquette Pinto, da Academia Brasileira de Letras em 1988 pelo livro “Memória do Rádio”, o Prêmio Luiz Beltrão da Sociedade Interdisciplinar de Estudos de Comunicação (Intercom), em 2012. Ainda o prêmio de Prosa em Literatura (Rotary Clube da Cidade do Porto (Portugal), em 2006), além de Menção Honrosa do Serviço Nacional de Teatro (MEC), pela peça “O Capitão e o Cabra”, em 1968.

Publicou 10 livros didáticos editados pela UFPE e Uinassau (PE). Escreveu 18 peças teatrais para Companhias Nacionais. Jornalista aposentado no Serviço Público (UFPE), desde 2002, Luiz foi presidente do Instituto Histórico de Olinda, membro da Academia Olindense de Letras e autor de obras de ficção editadas pelo Editorial Jangada (Olinda).



Aos 80 anos, começou a fazer consultoria e orientação de mestrandos e doutorandos em Jornalismo e Comunicação.

