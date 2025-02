Morre, aos 91 anos, Carlos Miranda, estrela de "O vigilante rodoviário"

A- A+

Morreu nesta segunda-feira (17), aos 91 anos, o ator e policial militar Carlos Miranda, estrela do seriado "O vigilante rodoviário", exibido pela extinta TV Tupi entre 1962 e 1963 — e com estreia na TV Globo em 1972.

A notícia foi veiculada por representantes do Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo, por meio de comunicado nas redes sociais.

Detalhes sobre a causa da morte e informações a respeito de velório e sepultamento não foram divulgados.

Hit da TV brasileira nos anos 1960, "O vigilante rodoviário" tinha o ator Carlos Miranda no papel-título e o cão pastor alemão Lobo como coestrela das peripécias do patrulheiro em torno da Rodovia Anhanguera, em São Paulo.

O vigilante rodoviário era um policial sem truques nem efeitos especiais, que usava armas comuns e andava pelas estradas a bordo de um Simca Chambord 1959 e ou de uma Harley-Davidson 1952 .

"Com profunda tristeza, recebemos nesta manhã a notícia do falecimento do Ten Cel Carlos Miranda, o eterno Vigilante Rodoviário. Símbolo de uma geração, ele foi o primeiro super-herói brasileiro de uma série de TV, deixando uma marca indelével em todos que o acompanharam. Sua criatividade, competência e dedicação o transformaram em um ícone, que mais tarde se tornou um Policial Rodoviário. Velório e enterro serão divulgados em breve para que todos possam se despedir de seu ídolo", informou a página da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Após se aposentar da polícia "de verdade", como tenente-coronel, Carlos Miranda retomou seu personagem para participar de encontros de colecionadores de automóveis e de palestras. Nos últimos anos, ele montou dois carros da antiga marca Simca com pintura semelhante à usada na série — o primeiro foi destruído num acidente, em 2007.

