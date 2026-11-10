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Luto no Cinema Morre aos 92 anos a voz original de 'Bambi', Donnie Dunagan Para interpretar uma das cenas mais tristes da animação, Donnie foi orientado a imaginar que a própria mãe havia morrido

Morreu, aos 92 anos, o ator americano Donnie Dunagan, que emprestou a voz ao protagonista da animação "Bambi" (1942), da Disney. Ele tinha apenas 6 anos quando realizou o famoso trabalho. Numa das sequências mais comoventes do filme, o pequeno cervo descobre que sua mãe foi morta por um caçador. Para interpretar o desespero do personagem, o menino recebeu uma orientação inusitada da equipe de produção: deveria imaginar que havia perdido a própria mãe. E assim foi feito.

Em entrevistas, o ator costumava contar que, apesar da carga dramática da sequência, as gravações transcorreram de maneira tranquila, com recursos tecnológicos ainda rudimentares. A sugestão de fazê-lo pensar na morte da mãe partiu de um assistente de direção, que buscava uma reação convincente do garoto diante da tragédia vivida pelo personagem.

Segundo Dunagan, a versão original da animação mostrava a morte da mãe de Bambi, mas Walt Disney (1901-1966) decidiu retirar a imagem durante a montagem. O momento em que o cervo derrama lágrimas com a perda materna acabou, então, se tornando um dos mais marcantes do longa-metragem, que acompanha o crescimento de um cervo e sua descoberta dos perigos da floresta.

Após o lançamento, a produtora, e também o ator e dublador mirim, receberam uma enxurrada de cartas ofensivas enviadas por caçadores, incomodados com a maneira como a atividade era retratada na história.

Antes de emprestar a voz a Bambi, Dunagan havia começado a carreira em produções como "O filho de Frankenstein" (1939), em que interpretou o herdeiro do personagem vivido por Basil Rathbone, contracenando também com Boris Karloff. Nos bastidores, costumava jogar damas com Karloff, mesmo quando o colega estava completamente caracterizado como o monstro de Frankenstein.

Ator escondeu passado

"Bambi", cuja estreia foi adiada após o ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, acabou sendo seu último trabalho no cinema. Em 1952, Dunagan ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde permaneceu por 25 anos. Ao longo da carreira militar, recebeu uma Estrela de Bronze e três medalhas Purple Heart (Coração Púrpura, em tradução livre), condecorações a militares que prestam serviços de destaque na Terra do Tio Sam.

Durante todo esse período, manteve em segredo o passado como ator infantil. Anos depois, admitiu que se amargurava da decisão. "Um dos maiores arrependimentos da minha vida é não ter tido coragem de contar aos meus amigos mais próximos do Corpo de Fuzileiros Navais que havia participado do trabalho maravilhoso do Sr. Disney", declarou, em entrevista antiga ao jornal britânico "The Guardian".

Em 2015, Dunagan voltou a discorrer sobre a relação com o personagem que marcou sua infância. Para ele, era "especialmente emocionante" perceber que a animação continuava encantando diferentes gerações, mais de sete décadas depois de sua estreia.

"É uma alegria pura saber que crianças e pessoas de 80 anos podem apreciar o filme juntas. Eu poderia estar trabalhando na Casa Branca, e as crianças não dariam a mínima. Mas basta alguém dizer: 'Aquele sujeito ali foi o rosto ou a voz de Bambi', e imediatamente me torno uma espécie de avô adotivo para elas. É uma alegria incomparável e, também, uma grande responsabilidade", afirmou.

A morte de Donnie Dunagan ocorreu na última quarta-feira (4), em decorrência de um câncer de pulmão, e foi confirmada por representantes do ator na última segunda-feira (9).

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