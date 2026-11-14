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Morre, aos 92 anos, o ator Rogério Fróes

A informação foi divulgada pela filha de Rogério, a também atriz Gisele Fróes, no Instagram

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Rogério Fróes morreu aos 92 anosRogério Fróes morreu aos 92 anos - Foto: Globo/Divulgação

Morreu, nesta sexta-feira, 13, aos 92 anos, o ator Rogério Fróes; ele ficou conhecido por papéis nas novelas O Bem-Amado e Selva de Pedra. A informação foi divulgada pela filha de Rogério, a também atriz Gisele Fróes, no Instagram.

A causa da morte não foi revelada.

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Nascido em Santos Dumont, Minas Gerais, em 1934, o ator e diretor teatral se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro, onde se dedicou às artes dramáticas. Construiu uma longa trajetória nos palcos, atuando e dirigindo, e só aos 33 anos estreou no cinema, em Perpétuo contra o esquadrão da morte (1967), dirigido por Miguel Borges.

Desde então, integrou o elenco de diversas produções, entre elas Lição de amor (1978), de Eduardo Escorel, Menino do Rio (1982), de Antônio Calmon, Banana split (1988), de Paulo Sérgio Almeida, e Mauá - O imperador e o rei (1999), de Sergio Rezende.

Mais recentemente, esteve em Redentor (2004), de Cláudio Torres, e Não se pode viver sem amor (2010), de Jorge Durán, entre outros trabalhos.

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