Morre, aos 92 anos, o jornalista e radialista Áureo Ameno

O jornalista e radialista Áureo Ameno morreu no último sábado, dia 11 de outubro, aos 92 anos, no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com familiares, ele enfrentava complicações decorrentes de um problema renal.

Natural de Oliveira, em Minas Gerais, Ameno começou sua trajetória no jornalismo em 1954 e se consolidou como uma das vozes mais conhecidas do rádio esportivo brasileiro. Ele passou por emissoras como Rádio Globo, Rádio Tupi e Rádio Transamérica.

Ele também passou no Repórter Esso, além de ter trabalhado na BBC de Londres e na agência United Press.

Além da carreira no jornalismo, Áureo Ameno também teve passagem pela política. Foi vereador no Rio de Janeiro e autor do projeto de lei que criou o bairro Vasco da Gama, desmembrado de São Cristóvão, na região de São Januário. Vascaíno declarado, o jornalista foi homenageado pelo clube nas redes sociais.

— O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do jornalista Áureo Ameno, ocorrido neste sábado (11/10). Figura emblemática da imprensa esportiva e vascaíno apaixonado, Áureo tinha 92 anos. Sua voz, sempre marcada pelo amor ao futebol e ao Gigante, ficará para sempre na memória de todos nós. Nossos sentimentos aos familiares e amigos — publicou o clube nas redes sociais.

