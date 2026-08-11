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Luto no Cinema Morre aos 94 anos Jon Cypher, ator de 'Chumbo Grosso' e Príncipe Encantado de 'Cinderela' de 1957 Americano interpretou o Príncipe Encantado na produção de 1957 e o chefe de polícia Fletcher Daniels na série americana conhecida no Brasil como 'Chumbo Grosso'

O ator americano Jon Cypher, conhecido por interpretar o Príncipe Encantado na versão original de Cinderela para a televisão, morreu aos 94 anos na segunda-feira (3), em sua casa, em Central Point, no Oregon, nos Estados Unidos. Segundo comunicado divulgado pela família, sua mulher, Carol Rosin, com quem era casado havia 40 anos, estava ao seu lado. A causa da morte não foi informada.

Carreira começou ao lado de Julie Andrews

Cypher fez sua estreia na televisão em 1957, ao lado de Julie Andrews, na transmissão ao vivo de Cinderela, de Rodgers e Hammerstein, pela CBS. Exibido em cores e produzido em grande escala, o especial atraiu mais de 107 milhões de espectadores e foi acompanhado por mais de 60% dos lares americanos.

O ator, no entanto, ficou especialmente conhecido anos depois como o ambicioso chefe de polícia Fletcher Daniels em Hill Street Blues (Chumbo Grosso), série dramática da qual participou durante toda a sua exibição. Também interpretou o general March Craig em Major Dad e acumulou trabalhos em produções como Dynasty, Knots Landing, Walker, Texas Ranger, Law & Order, As the World Turns, Santa Barbara e JAG.

No cinema, Cypher interpretou o personagem Mentor em Mestres do Universo, de 1987. Ele também teve uma carreira no teatro, com participações na Broadway em montagens como Man of La Mancha, The Great White Hope, Big, Coco e 1776.

Em entrevista de 2014, o ator resumiu as dificuldades da profissão e deixou um conselho para novos artistas:

"Não é uma profissão fácil. Você está sempre sendo julgado, pelos críticos, pelo público. Eu diria a qualquer jovem ator que esteja pensando em entrar na briga": "Cinture-se bem e tenha uma espada afiada", porque você terá que se reerguer muitas, muitas e muitas vezes.

Cypher será sepultado nesta terça-feira (11), no Cemitério de Conservação Florestal, em Ashland, no Oregon. Segundo a família, ele será enterrado sob árvores, em um prado, envolto em uma mortalha natural e biodegradável, conforme seu desejo de retornar à natureza.

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