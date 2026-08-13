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Luto Morre aos 99 anos artista considerada dona da carreira mais longa da história da TV britânica Sheila Mathews começou a atuar aos três anos e participou do lançamento da ITV, além de integrar produções como Friday's Girl, Crossroads e Emmerdale

A apresentadora e atriz britânica Sheila Mathews morreu aos 99 anos, informou nesta semana a revista Intermission. Considerada a artista com uma das carreiras mais longas do entretenimento britânico, Sheila acompanhou a criação da ITV, uma das principais redes de televisão do Reino Unido, há mais de 70 anos, e permaneceu ligada ao meio artístico por décadas.

Do teatro à televisão

Sheila começou a se apresentar aos três anos de idade e iniciou a trajetória profissional como cantora e atriz de teatro. Em 1943, estreou no West End, tradicional circuito teatral de Londres, ao lado do comediante Eric Morecambe, no espetáculo Strike A New Note. Mais tarde, chegou à televisão e ganhou destaque em Friday’s Girl, atração que liderou a audiência britânica e alcançou cerca de 12 milhões de espectadores.

A artista também participou de produções populares da ITV, como as novelas Crossroads e Emmerdale. Em homenagem publicada pela Intermission, a revista destacou a amplitude de sua trajetória na chamada era de ouro do entretenimento britânico.

"Recebemos a triste notícia de que a multitalentosa Sheila Mathews, cuja carreira foi vasta e variada, morreu aos 99 anos", afirmou a publicação.

Homenagens

Após a notícia, fãs recorreram às redes sociais para relembrar a artista. Um deles contou que Sheila interpretou sua mãe no musical The History of Mr Polly, em 1977, e que costumava lhe dar carona para casa após as apresentações.

"Ela foi excelente no programa, uma senhora adorável, e costumávamos ter ótimas conversas no caminho para casa", escreveu.

Outra homenagem resumiu o sentimento dos admiradores: “Que senhora maravilhosa, linda e gentil. Uma em um milhão. O céu tem sorte de ter você”.

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