LUTO Morre Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro, aos 11 meses; bebê tinha Síndrome de Patau Menino nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13

O pequeno Arthur, de 11 meses, filho do cantor Zé Vaqueiro com a empresária Ingra Soares, morreu na madrugada desta terça-feira (9), em decorrência da síndrome de Patau.

A notícia foi divulgada pelo casal nos stories do Instagram. O menino nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", diz o comunicado.

O que é a Síndrome de Patau?

A Síndrome de Patau é uma doença genética, causada pela repetição do cromossomo 13 com uma cópia a mais (o normal seria duas, nesta condição se apresentam três), que interfere diretamente no desenvolvimento do feto, o que resulta em problemas no sistema nervoso, defeitos cardíacos e a formação de fendas no lábio e céu na boca. A primeira descrição da síndrome foi feita na década de 1960, pelo geneticista Klaus Patau.

Quais são os sintomas da Síndrome de Patau?

Segundo especialistas, ela é mais comum de ocorrer em bebês de mulheres grávidas acima dos 35 anos. A detecção pode ser feita durante o pré-natal ou após o parto. No Brasil, alguns testes estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Alguns dos sintomas mais comuns entre pacientes são:

Crises convulsivas;

Anormalidades do sistema cardiovascular;

Malformação nos rins;

Fraqueza muscular;

Orelhas deformadas resultando em surdez (parcial ou total);

Olhos afastados ou ausentes;

Pescoço curto;

Mãos com um sexto dedo ou dedos sobrepostos;

Microcefalia (formação reduzida da cabeça);

Micrognatia (formação reduzida do queixo);

Nos meninos, podem ocorrer alterações nos testículos, e para meninas, no útero e ovários.

Além disso, existem os que se mostram nas fases de desenvolvimento da criança, como:

Deficiência intelectual;

Problemas na comunicação;

Problemas cognitivos.

Qual é o tratamento para Síndrome de Patau?

Não existe um tratamento fixo para Síndrome de Patau, mas o bebê deverá fazer acompanhamento médico pelo resto da vida. Já as complicações do quatro podem ser tratáveis. Os bebês que sobrevivem aos primeiros dias após o nascimento são cuidados de acordo com os seus sintomas.

