Morre Astrud Gilberto, voz da Bossa Nova, aos 83 anos

A cantora ícone da Bossa Nova Astrud Gilberto faleceu na última segunda-feira (5), aos 83 anos. A informação foi confirmada pela sua neta, Sofia Gilberto, através de publicação nas redes sociais. A compositora era viúva de João Gilberto.

“Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama “Linda Sofia”. Inclusive ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto”, escreveu Sofia.

A voz de Astrud ficou imortalizada na versão inglesa de “Garota de Ipanema”, com a qual conquistou um Grammy de Gravação do Ano em 1965, juntamente do saxofonista Stan Getz, e colaborou para a popularização da música brasileira no exterior.

“Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor. Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de ‘Garota de Ipanema’ e ganhou fama internacional. A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa”, continuou a neta.

“Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações, e neste momento temos que celebrar Astrud”, finalizou.



