A- A+

CINEMA Morre ator britânico Murray Melvin, aos 90 anos Melvin faleceu na sexta-feira, no Hospital St Tomas', em Londres

O ator britânico Murray Melvin, que estrelou a adaptação cinematográfica de "O Fantasma da Ópera" (2004) e "Barry Lindon" (1975), de Stanley Kubrick, morreu na sexta-feira (14), aos 90 anos, anunciou um de seus parentes.

"É com grande tristeza que devo anunciar a morte de Murray Melvin", publicou no Twitter o diretor e cineasta Kerry Kyriacos Michael, no sábado (15).

De acordo com ele, o ator sofreu uma queda em dezembro "da qual nunca se recuperou completamente".

Melvin faleceu na sexta-feira, no Hospital St Tomas', em Londres.

Ele foi um "vilão maravilhoso" no papel de Bilis Manger, na série "Torchwwod" (2006), disse o produtor Russel Davies, em uma publicação no Instagram.

Em 1962, Melvin recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes por sua atuação em "Um Gosto de Mel" (1961), do diretor britânico Tony Richardson.

Veja também

CELEBRIDADES Problemas no relacionamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy; confira detalhes