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Morre ator e dublador Edson Silva, de 'Laços de Família', aos 95 anos

Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, o ator se mudou para a capital fluminense para estudar teatro

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Morre ator e dublador Edson Silva, de 'Laços de Família', aos 95 anosMorre ator e dublador Edson Silva, de 'Laços de Família', aos 95 anos - Foto: Divulgação

O ator e dublador Edson Silva, 95, conhecido por ter interpretado o motorista Heitor da novela Laços de Família, da TV Globo, morreu neste fim de semana no Rio de Janeiro. A causa ainda não foi divulgada e a morte foi comunicada nas redes sociais pelo canal Dublapédia Brasil, no dia 10. Silva dublou personagens de desenhos animados famosos como Scooby-doo e Aquaman.

Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, o ator se mudou para a capital fluminense para estudar teatro, onde atuou nos palcos por mais de 30 anos, com espetáculos como Sinhá Moça, Lampião e O Auto da Compadecida.

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Ele passou pelas redes de televisão Tupi, Rio, Continental, Manchete e Globo, tendo participado também de produções como Água Viva (1980), Bebê a Bordo (1988), História de Amor (1995) e Mulheres Apaixonadas (2003). Seu último trabalho na televisão foi em Senhora do Destino, de 2004

Na dublagem, fez parte das produções de Herbert Richers e Dublasom Guanabara.

Em 2005, o ator se afastou do trabalho por problemas de deficiência visual.

Nas redes sociais, a atriz Alcione Mazzeo, que dividiu a tela por duas vezes com Edson Silva, prestou homenagem ao colega. "Nossa amizade viverá pra sempre em minha saudade, Edson Silva! Vá em paz, amigo querido", comentou.

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