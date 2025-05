Morre ator Samuel French, de "Assassinato da Lua das Flores", aos 45 anos

A- A+

O ator estadunidense Samuel French, que interpretou o agente do FBI CJ Robinson em "Assassinato da Lua das Flores", do diretor Martin Scorsese, morreu aos 45 anos na última sexta (9).

A informação foi confirmada pelo diretor e escritor Paul Sinacore ao veículo Hollywood Reporter. Samuel batalhava contra o câncer, que havia se espalhado para múltiplas partes de seu corpo no último ano.

O último trabalho de French foi no filme "Towpath", que ainda irá estrear nos cinemas. "'Townpath' não existiria sem ele [Samuel], e sua incrível intensidade trazida no papel do detetive Bernard Crooke definiu o tom de todo o filme" disse Sinacore, diretor do longa.

Na carreira de Samuel French, trabalhos como a minisérie do History Channel "Texas Rising" (2015) e em um episódio da série "Fear the Walkig Dead" (2020).

Veja também