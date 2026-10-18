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LUTO Morre atriz e cantora Lua Blanco, vítima de câncer Partida foi anunciada nas redes sociais pelo irmão da artista

A atriz e cantora Lua Blanco morreu, neste domingo (18), aos 39 anos. De acordo com o irmão Daniel Blanco, que compartilhou a notícia nas redes sociais, a artista enfrentava um câncer nos últimos meses. O texto, assinado pela 'Família Blanco" pede respeito pelo luto e silêncio durante esse momento, mas agradece o carinho dos fã.

"Nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda. Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", escreveu Daniel em uma publicação no Instagram.



Ana Terra, irmã de Lua, também fez uma homenagem à artista nas redes. Ao compartilhar a publicação de Daniel, Ana escreveu: "A vida é um sopro. Te amo irmã. Você segue em nós para sempre".

Artistas se manifestaram e prestaram solidariedade. A atriz Alice Wegmann escreveu: "Inacreditável. Sinto muito, meu abraço muito apertado em todos vocês". A colega de elenco Sophia Abrahao publicou: "Recebam todo o meu amor".

A atriz Larissa Manoela desejou força aos familiares: "Meus sentimentos" Todo amor e força para vocês". A cantora aria Gadu também enviou "um abraço apertado" aos parentes de Lua.

O corpo de Lua Blanco será velado na segunda-feira (19), segundo o portal Metrópoles, no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A despedida ocorrerá na Capela 6, das 13h às 16h.

Quem é Lua Blanco?

Lua Blanco nasceu em 5 de março de 1987, em São Paulo. Era filha do músico Billy Blanco Jr e da musicista Maria Claudia Blanco. Tinha cinco irmãos: Pedro Sol Blanco, Ana Terra Blanco, Estrela Blanco, Daniel Cielo Blanco e Marisol Blanco. Era atriz, cantora, compositora e escritora.

Ficou conhecida por seu papel como Roberta na adaptação brasileira de "Rebelde" (2011), da Record. Antes, viveu Joe, em "Malhação", na Globo (2009) e a personagem Bia em "Três Irmãs", também na Globo (2008).

Interpretou também Silvinha, na novela 'Pecado mortal", da Record (2013), e Anita em "A força do querer", Globo (2017), após a qual deu uma pausa nas novelas para investir mais na sua carreira musical.

Apesar disso, chegou a fazer participação no filme "As irmãs Fox", do diretor Wagner de Assis.

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